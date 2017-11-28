 10 numara Burak – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    10 numara Burak

    10 numara Burak

    Instagram'dan kangal yavrusu ile paylaştığı görüntüler büyük ilgi çeken , Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 lig maçında 10 gol atarak gol krallığında iddialı olduğunu da gösterdi.

    Milli futbolcu, Sivasspor galibiyeti için "Bıçak sırtı bir maçtı. Artık hep ileri bakacağız. Şimdi önümüzde kupada Erzurum sınavı var. Kupada da iddialıyız. Ondan sonra Antalya karşılaşması geliyor. Hatalarımız, eksiklerimiz hâlâ var. Kötü oynarken kazanmak önemli. Hedef için kötü oynarken de kazanmak gerek" ifadesini kullandı.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:51
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