10 numara Burak

Instagram'dan kangal yavrusu ile paylaştığı görüntüler büyük ilgi çeken Burak Yılmaz, Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 lig maçında 10 gol atarak gol krallığında iddialı olduğunu da gösterdi.

Milli futbolcu, Sivasspor galibiyeti için "Bıçak sırtı bir maçtı. Artık hep ileri bakacağız. Şimdi önümüzde kupada Erzurum sınavı var. Kupada da iddialıyız. Ondan sonra Antalya karşılaşması geliyor. Hatalarımız, eksiklerimiz hâlâ var. Kötü oynarken kazanmak önemli. Hedef için kötü oynarken de kazanmak gerek" ifadesini kullandı.