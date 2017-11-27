Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Trabzonspor'da sağ kalçasında 2. derece yırtık tespit edilen Uğur Demirok, en az 2-3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:29
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Çok para harcanarak iyi bir kadro kuruldu ancak eksikleri var.Tudor sizi aldatmasın.Diğer takımlar devamlı puan kaybettiği için GS lider.
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Babel'den gündem yaratan açıklamalar
Toplam 5
Yorum
Kartalcan zaten Babel'e diyecegimiz yok. Senol hoca Porto maçinda külübeye hiç oturmadi. Malatya maçina son 10 dk ayaklandi. Taktik müdahale yok yani
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Beşiktaş, Kupa'da moral arıyor
Toplam 1
Yorum
türk güneşle tudor adam gibi adamlar.
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