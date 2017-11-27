 Trabzonspor'da sakatlık şoku! – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor'da sakatlık şoku!

    Trabzonspor'da sakatlık şoku!

    Trabzonspor'da sağ kalçasında 2. derece yırtık tespit edilen , en az 2-3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak.

    Ayrıntılar geliyor...
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:29
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