 Trabzonspor’da kupa mesaisi başladı – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor’da kupa mesaisi başladı

    Trabzonspor’da kupa mesaisi başladı

    Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu’nda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncular yenileme, diğer oyuncular ısınmanın ardından yarı sahada çift kale maç yaptılar. Sakatlığı bulunan Sosa, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Uğur, hafif sakatlıkları bulunan ve salonda çalışan Onur, Burak, N'Doye, Volkan, Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra hasta olan Durica antrenmanda yer almadı. Bordo mavililer yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:39
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