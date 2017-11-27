Trabzonspor’da kupa mesaisi başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu’nda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncular yenileme, diğer oyuncular ısınmanın ardından yarı sahada çift kale maç yaptılar. Sakatlığı bulunan Sosa, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Uğur, hafif sakatlıkları bulunan ve salonda çalışan Onur, Burak, N'Doye, Volkan, Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra hasta olan Durica antrenmanda yer almadı. Bordo mavililer yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:39
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Çok para harcanarak iyi bir kadro kuruldu ancak eksikleri var.Tudor sizi aldatmasın.Diğer takımlar devamlı puan kaybettiği için GS lider.
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Babel'den gündem yaratan açıklamalar
Toplam 5
Yorum
Kartalcan zaten Babel'e diyecegimiz yok. Senol hoca Porto maçinda külübeye hiç oturmadi. Malatya maçina son 10 dk ayaklandi. Taktik müdahale yok yani
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Beşiktaş, Kupa'da moral arıyor
Toplam 1
Yorum
türk güneşle tudor adam gibi adamlar.
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