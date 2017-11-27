Trabzonspor’da kupa mesaisi başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncular yenileme, diğer oyuncular ısınmanın ardından yarı sahada çift kale maç yaptılar. Sakatlığı bulunan Sosa, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Uğur, hafif sakatlıkları bulunan ve salonda çalışan Onur, Burak, N'Doye, Volkan, Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra hasta olan Durica antrenmanda yer almadı. Bordo mavililer yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.