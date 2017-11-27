Trabzon şahlandı
Geçen hafta Osmanlı'yı yenen Trabzon dün de Demir Grup Sivas'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı. Goller Burak ve Okay'dan geldi; Sivas'ın tek golünü Muhammet Demir attı
İLK KEZ ART ARDA
Bordo-mavililer ayrıca Osmanlıspor maçı sonrası Demir Grup Sivasspor'u da mağlup ederek bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazandı. Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon 23 haftada başlayıp 27 haftada biten 4 maçlık bir seri yakalamıştı. Söz konusu dönemden sonra Trabzonspor, iki hafta üst üste kazanma başarısı gösterememişti.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:32
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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