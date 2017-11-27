 Trabzon şahlandı – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Trabzon şahlandı

    Trabzon şahlandı

    Geçen hafta Osmanlı'yı yenen Trabzon dün de Demir Grup Sivas'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı. Goller Burak ve Okay'dan geldi; Sivas'ın tek golünü Muhammet Demir attı

    TRABZONSPOR dün Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda yenerek iyi gidişatına devam etti: 2-1. Rıza Çalımbay'ın gelmesiyle yükseliş döneminin kapılarını açan Karadeniz ekibinin gollerini Burak ve Okay attı. Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor'u yenen Fırtına iki haftada 6 puan toplayarak zirve yürüşüyüne devam etti. Karadeniz ekibi dünkü galibiyet ile birlikte birçok ilki de aynı anda yaşadı. Dış sahada en son 2016-2017 sezonunun 28. haftasında Antalyaspor'u yenen ve ardından 8 maçta 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fırtına, deplasman fobisini bitirdi.

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    Bordo-mavililer ayrıca Osmanlıspor maçı sonrası Demir Grup Sivasspor'u da mağlup ederek bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazandı. Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon 23 haftada başlayıp 27 haftada biten 4 maçlık bir seri yakalamıştı. Söz konusu dönemden sonra Trabzonspor, iki hafta üst üste kazanma başarısı gösterememişti.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:32
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