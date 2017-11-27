 Tek değişiklik yaptı – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Tek değişiklik yaptı

    Tek değişiklik yaptı
    BORDO-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Sivas karşısına geçen haftaki Osmanlıspor maçının 11'inden tek değişiklik yaparak çıktı. Çalımbay, sarı kart cezası biten Okay'ı dün 11'de sahaya sürerken; Osmanlı maçının 11'inde yer alan Bero'yu kulübeye çekti. Osmanlıspor mücadelesinde kadroya alınmayan Bongonda da dün Sosa'nın yerine 21 kişilik listeye dahil edildi.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:39
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