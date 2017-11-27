 Soğuk havaya önlem aldılar – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Soğuk havaya önlem aldılar

    Soğuk havaya önlem aldılar
    Trabzonspor, Sivas deplasmanına tedbirli gitti. Maç saatinde hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü Sivas'ta bordo-mavililer soğuktan etkilenmemek için önlem aldı. Sahaya çıkan futbolcular içlik giyerken kulübedeki oyuncular ise battaniye kullanarak soğuktan korunmaya çalıştı.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:07
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