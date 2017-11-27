Sakatlık kabusu

Kervana son katılan Uğur Demirok oldu. Savunmacı, kasığındaki zorlama nedeniyle 37’de kenara geldi. Takımda bu sezon sakatlık geçiren isimlerin sayısı 10’a yükseldi

BORDO-mavili takımda bu sezon arka arkaya gelen şanssız sakatlıklar moral bozmaya devam ediyor. Dün de Uğur Demirok bu kervana katıldı. İlk yarıda rakibe müdahale etmek isterken kasığıını zorlayan tecrübeli stoper, bir müddet tedavi görüp maça devam etmeye çalıştı; ancak birkaç dakika sonra (37. dakika) değişiklik işareti yaparak yerini Hubocan'a bıraktı. Uğur'la birlikte bordo-mavili takımda bu sezon sakatlık geçiren oyuncu sayısı 10'a yükseldi. Trabzonspor'da daha önce Castillo, Onur, Durica, Kucka, Onazi, Burak, Abdülkadir, Mustafa Akbaş ve Sosa sakatlık nedeniyle Fırtına'yı yalnız bırakmıştı. Uğur'un durumu