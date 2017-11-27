Palabıyık'a tepki
HAKEM HATALARI SÜRÜYOR
YILLARDIR hakemlerden en çok canı yanan takım olan Trabzonspor'un aleyhine dün de bariz bir hata yapıldı. Geçen hafta Osmanlıspor maçında da hakem Ümit Öztürk bordomavililerin iki net penaltısı vermemişti.
PALABIYIK'IN KARNESİ
FIRTINA dünkü hakem Ali Palabıyık ile çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı; 6 kez de yenildi. Sivas da Palabıyık ile 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 6 kez kaybetti.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:16
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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