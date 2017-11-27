 Palabıyık'a tepki – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Palabıyık'a tepki

    Palabıyık'a tepki
    32. dakikada Emre'nin ara pasında Kone ofsayt pozisyonundayken, yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ama Ali Palabıyık 'devam' diyerek Trabzonspor'un gol yemesine neden oldu. Bordo-mavili futbolcular bu pozisyon sonrası Palabıyık'a tepki gösterirken, taraftarlar ise isyan etti. Hakemin net pozisyonunda verdiği hatalı kararla Trabzonspor'un geriye düşmesine neden olduğunu iddia eden taraftarlar, sosyal medya üzerinden hakem Palabıyık'a büyük tepki gösterdiler.

    HAKEM HATALARI SÜRÜYOR
    YILLARDIR hakemlerden en çok canı yanan takım olan Trabzonspor'un aleyhine dün de bariz bir hata yapıldı. Geçen hafta Osmanlıspor maçında da hakem Ümit Öztürk bordomavililerin iki net penaltısı vermemişti.

    PALABIYIK'IN KARNESİ
    FIRTINA dünkü hakem Ali Palabıyık ile çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı; 6 kez de yenildi. Sivas da Palabıyık ile 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 6 kez kaybetti.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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