Onlara Sivas da Trabzon
Bordo-mavili futbolseverler, Fırtına’yı yine yalnız bırakmadı. Soğuk havaya rağmen takımla deplasmana giden taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu, 90 dakika destek verdi
Şiddete hayır
FIRTINA'nın futbolcuları, kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü dolayısıyla sahaya bu sosyal mesajla çıktı. Bordomavililer, seremoni öncesi "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" pankartı taşıdılar ve alkış aldılar.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:04
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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