Onlara Sivas da Trabzon

Bordo-mavili futbolseverler, Fırtına’yı yine yalnız bırakmadı. Soğuk havaya rağmen takımla deplasmana giden taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu, 90 dakika destek verdi

BORDO-mavili taraftarlar, Demir Grup Sivasspor deplasmanında takımı yalnız bırakmadı. Soğuk havaya rağmen kendilerine ayrılan bölümün önemli bir kısmını dolduran Trabzonspor sevdalıları, karşılaşma öncesinde de oyuncuları tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundular. 90 dakika boyunca aralıksız destek veren Trabzonsporlular, son dakikalarda Okay Yokuşlu ile gelen galibiyet golüyle eve mutlu döndüler. Bu arada Demir Grup Sivasspor taraftarları da tribünlerin çok büyük bir bölümünü doldurarak takımlarına moral verdi. 58. dakikada Sivasspor, 61'de Trabzonspor tezahüratları yükseldi. Mücadeleyi yaklaşık 14 bin taraftarın izlediği belirtildi.



Şiddete hayır

FIRTINA'nın futbolcuları, kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü dolayısıyla sahaya bu sosyal mesajla çıktı. Bordomavililer, seremoni öncesi "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" pankartı taşıdılar ve alkış aldılar.