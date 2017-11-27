Hesap günü!
Rıza Çalımbay, 5. haftanın sonunda görevine son verildiği Antalyaspor'la Trabzonspor'un başında karşı karşıya gelecek...
Akhisarspor karşısında alınan 6-1'lik yenilgi sonrası Ersun Yanal'la yollarını ayıran Trabzonspor, kısa süre önce Antalyaspor'un sözleşmesini feshettiği Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirdikten sonra çıkışa geçti.
ANTALYASPOR'UN TARİHİ BAŞARISININ MİMARIYDI
Antalyaspor'un 58 puanla Süper Lig'i 5. sırada tamamladığı geçtiğimiz sezon takımın başında yer alan Rıza Çalımbay, 2017-2018 sezonunun ilk 5 haftasında 3 beraberlik ve 2 yenilgi almasının ardından takımdan gönderilmişti.
TRABZONSPOR TIRMANIŞA GEÇTİ
Ersun Yanal'la 8 haftada 9 puan elde eden Trabzonspor'un başına getirilen Rıza Çalımbay yeni takımında ise 5 maçta 10 puan toplayarak büyük bir başarı elde etti.
İLK MAÇI KAYBETTİ AMA...
Bordo-mavili ekibin başında çıktığı ilk maçta Yeni Malatya'ya 1-0 yenilen Fırtına, daha sonra çıktığı Galatasaray, Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarından galip ayrılırken, Kayserispor'la golsüz berabere kaldı.
DAVID BADIA'LI ANTALYA 14. SIRADA
Rıza Çalımbay'ın ardından Antalyaspor'un başına geçen teknik direktör David Badia ise kırmızı-beyazlı ekiple çıktığı 8 maçta 10 puan toplayabildi. Antalyaspor bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
BÜYÜK GÜN GELDİ ÇATTI
Süper Lig'in 14. haftası ise Trabzonspor ile Antalyaspor için ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü Rıza Çalımbay, sezona takımın başında teknik direktör olarak başladığı Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzon'da oynanacak bu önemli maçta gülen tarafın kim olacağı ise merak konusu...
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:31
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Kartal ligde kayıp
Toplam 3
Yorum
kartal beşiktaşımızı şl. liginde başka tur atlatmazlar lig daha önemli haydi kartal biraz canlan
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Kartal ligde kayıp
Toplam 3
Yorum
arsen l. Oyuncuların kendine olan güvenini kaybetmesinde Güneş başroldür.Hep Oğuzhanı oynattı Tolgay hayata küstü,şimdi hep Tolgay,Oğuzhanı harcıyor.
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Kartal ligde kayıp
Toplam 3
Yorum
arsen l. Şenol Güneş Lens,Negredo,M.Pektemek,Mitroviç,K.Frei,Boyko,Aras gibi oyuncuları kimi zaman 5 dakika kimi zaman 10 kimi zaman da hiç oynatmadı
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