Gol makinesi sözünü tuttu
Osmanlı’dan sonra Sivas’ı da boş geçmeyen Burak Yılmaz, ligde 10 maçta 10 gole ulaştı. Sivas’a 15 maçta 13. golünü kaydetti
HEDEF 4'TE 4
Klasına yakışır bir plase ile topu ağlara gönderen Burak, her hafta daha iyiye gittiklerini belirtti. Dayanışmanın yükseldiğini, bunun da skora yansıdığını kaydeden Kral, "İlk larıda kalan 4 maçı kayıpsız geçmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:57
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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