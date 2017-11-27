Gol makinesi sözünü tuttu

Osmanlı’dan sonra Sivas’ı da boş geçmeyen Burak Yılmaz, ligde 10 maçta 10 gole ulaştı. Sivas’a 15 maçta 13. golünü kaydetti

SAKATLIĞI nedeniyle 29 gün aradan sonra forma giydiği maçta geçen hafta Osmanlıspor'a biri penaltıdan 2 gol atan Burak Yılmaz, Sivasspor'u da boş geçmedi. Milli futbolcu böylece, hafta içinde FOTOMAÇ'a söylediği "Yine gol atacağım" sözünü tuttu. Bugüne kadar ligde Sivasspor'a karşı oynadığı 15 maçta toplam 13 gol atmayı başaran Burak, bu sezon ligdeki gol sayısını da 10'a yükselterek krallık yarışını kolay kolay bırakmayacağını gösterdi.



HEDEF 4'TE 4

Klasına yakışır bir plase ile topu ağlara gönderen Burak, her hafta daha iyiye gittiklerini belirtti. Dayanışmanın yükseldiğini, bunun da skora yansıdığını kaydeden Kral, "İlk larıda kalan 4 maçı kayıpsız geçmek istiyoruz" ifadesini kullandı.