 Fırtına’da beş isim sarıda geçti – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Fırtına’da beş isim sarıda geçti

    Fırtına’da beş isim sarıda geçti
    Mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkan futbolcular maçı kazasız belasız atlattı. Sakat isimlerin çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Rıza Çalımbay'ın karşılaşma öncesi dikkatli olmaları konusunda uyardığı Burak, Yusuf Yazıcı, Kucka, Bero ve Uğur maçı kart görmeden tamamladı. Bu isimler görev verilmesi halinde gelecek haftaki Antalyaspor sınavında sahaya çıkacak.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:07
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