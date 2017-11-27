 Daha iyi olmalıyız – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Daha iyi olmalıyız

    Daha iyi olmalıyız

    Bordo-mavili takımın hocası, oyuncularını kutladıktan sonra beklentisini şöyle açıkladı: Galibiyete rağmen hatalarımızı görmezden gelemeyiz. Hem takım hem de bireysel olarak daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor

    KARADENİZ ekibinin teknik direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşma sonrası zor bir deplasmandan zaferle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Sivasspor'un son haftalarda iyi bir çıkış yakaladığını belirten usta hoca, "Gerçekten iyi bir galibiyet aldık. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi ve ekledi: "Mutlaka bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Galibiyete rağmen takımın yaptığı hatalarını görmezden gelemeyiz. Bunların hepsini şu anda düzeltme şansımız yok. Önümüzde 4 lig ve kupa maçlarımız var."

    Belki takviye, belki çalışma
    BU periyodu kayıpsız geçmek istediklerini vurgulayan 54 yaşındaki hoca, "Devre arasında daha iyi duruma geleceğiz. Belki takviye, belki çalışarak bir şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra önümüz açık. Daha çok mücadele edeceğiz" dedi. Sergiledikleri oyunun mutlaka üstüne çıkmaları gerektiğini dile getiren Çalımbay, "Hem takım hem de bireysel anlamda gelişmemiz gerek" diyerek devam etti. Bordo-mavili teknik adam, geçen haftaki gibi son dakikalarda oyundan kopmadıklarını, bunun kendileri için bir artı olduğunu da sözlerine ekledi.

    Yunus Emre SEL
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:03
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