Daha iyi olmalıyız
Bordo-mavili takımın hocası, oyuncularını kutladıktan sonra beklentisini şöyle açıkladı: Galibiyete rağmen hatalarımızı görmezden gelemeyiz. Hem takım hem de bireysel olarak daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor
Belki takviye, belki çalışma
BU periyodu kayıpsız geçmek istediklerini vurgulayan 54 yaşındaki hoca, "Devre arasında daha iyi duruma geleceğiz. Belki takviye, belki çalışarak bir şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra önümüz açık. Daha çok mücadele edeceğiz" dedi. Sergiledikleri oyunun mutlaka üstüne çıkmaları gerektiğini dile getiren Çalımbay, "Hem takım hem de bireysel anlamda gelişmemiz gerek" diyerek devam etti. Bordo-mavili teknik adam, geçen haftaki gibi son dakikalarda oyundan kopmadıklarını, bunun kendileri için bir artı olduğunu da sözlerine ekledi.
Yunus Emre SEL
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:03
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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