Daha iyi olmalıyız

ekibinin teknik direktörükarşılaşma sonrası zor bir deplasmandan zaferle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.'un son haftalarda iyi bir çıkış yakaladığını belirten usta hoca, "iyi bir galibiyet aldık. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi ve ekledi: "Mutlaka bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu.rağmen takımın yaptığıgörmezden gelemeyiz. Bunların hepsini şu anda düzeltme şansımız yok. Önümüzde 4 lig ve kupa maçlarımız var."periyodugeçmek istediklerini vurgulayan 54 yaşındaki hoca, "Devre arasında dahaBelki takviye, belki çalışarak bir şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra önümüz açık." dedi. Sergiledikleri oyunun mutlaka üstüne çıkmaları gerektiğini dile getiren, "Hem takım hem de bireysel anlamda gelişmemiz gerek" diyerek devam etti.teknik adam, geçen haftaki gibi son dakikalarda oyundan kopmadıklarını, bunun kendileri için bir artı olduğunu da sözlerine ekledi.