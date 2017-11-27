Çalımbay, Ersun Yanal'ı solladı
Kuruluşunun 50. yılında sezona Ersun Yanal ile başlayan ve ilk 8 haftada 9 puan toplayarak tarihinin en kötü günlerini geçiren Trabzonspor'da yaşanan teknik adam krizinin ardından göreve getirilen Rıza Çalımbay, 5 maçta 10 puan alarak Yanal'ı solladı.
Bordo-mavililer, Süper Ligin 8. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 gibi tarihi bir skor ile yenilmesinin ardından Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Bu zorlu sürecin sonunda takım deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'a emanet edildi. Çalımbay, şu ana kadar bordo-mavili ekibin başında çıktığı 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. 54 yaşındaki teknik adam, ilk 8 haftada 9 puan alan Yanal'ı henüz 5. haftasında geçmeyi başardı.
BU SEZONUN EN UZUN SÜRELİ YENİLMEZLİK SERİSİ
Trabzonspor, bu sezonun en uzun süreli yenilmezlik serisini de Teknik Direktör Rıza Çalımbay döneminde yakaladı. Ligin ilk 8 haftasında en fazla 2 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu süreçte 4 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Çalımbay yönetiminde çıktığı 5 maçın 4'ünde ise mağlubiyet görmedi ve 10 puan elde etti. Ayrıca bu dönemde Trabzonspor, 8 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.
TRABZONSPOR YÜKSELİŞE GEÇTİ
Süper Ligin 13. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un yükselen grafiği sürüyor. Lig'de bu sezon 13.'lüğe kadar gerileyen bordo-mavililer, son 4 haftada topladığı 10 puan ile 5 basamak birden yükselerek 8. sıraya yerleşti. Çalımbay'ın takımı, aldığı bu güzel sonuçlarla da ilk 3 sırada bulunan takımlarla arasındaki puan farkını da azalttı.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:33
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Kartal ligde kayıp
Toplam 4
Yorum
arsen l. Dürüst,iyi insansın sayın Güneş ama,,Avrupa çapındaki transferleri maçlara hazırlamıyorsun.Bir maç kazandın mı bu 11 devam ediyor.Ta ki ....
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''Adım adım ilerliyoruz''
Toplam 3
Yorum
dadaş takımda koşan yok topu alan adam bulamıyor vermeye herkez saklanıyor uç pas yapamıyorlar verkaç yok dığer maçları gipta ile seyrediyorum
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 4
Yorum
yorumcu bu aykut kocaman italyan falanmi? italyan teknik drektörler gibi 1- öndeyken geriye yaslanip 2inci yariyi öyle oynadi
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