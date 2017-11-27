KARADENİZ ekibinde forma şansı bulamadığı için oldukça moralsiz olan Bongonda, Sivasspor ile oynanan maçın devre arasında yedek kulübesindeki diğer oyuncular ısınırken, saha kenarında battaniye ile ısındı. Bongonda'nın mutsuz tavırlarının devam ettiği gözlendi. Kiralık olan 22 yaşındaki Belçikalı sağ kanadın devre arasında ayrılma ihtimalinin bulunduğu dile getiriliyor.