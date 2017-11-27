 Battaniye ile ısındı – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Battaniye ile ısındı

    Battaniye ile ısındı
    KARADENİZ ekibinde forma şansı bulamadığı için oldukça moralsiz olan Bongonda, Sivasspor ile oynanan maçın devre arasında yedek kulübesindeki diğer oyuncular ısınırken, saha kenarında battaniye ile ısındı. Bongonda'nın mutsuz tavırlarının devam ettiği gözlendi. Kiralık olan 22 yaşındaki Belçikalı sağ kanadın devre arasında ayrılma ihtimalinin bulunduğu dile getiriliyor.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:41
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