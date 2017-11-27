Alkışlar N’Doye’a

Geçen hafta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi, dün de asist yaptı

FIRTINA'nın Senegalli forveti Dame N'Doye dün en çalışkan isimlerden biriydi. 32 yaşındaki futbolcu, yine çok mücadele etti ve hırslı görüntüsü ile taraftardan alkış aldı. Geçen hafta Osmanlıspor maçında Burak'a asist yapan, bir de gol atan N'Doye dün de Okay Yokuşlu'nun golünde asisti yapan isim oldu. G.Saray derbisinde de fileleri sarsan Senegalli futbolcu ligdeki asist sayısını 2'ye yüksetti. Tüm takımın 'Baba' diye çağırdığı N'Doye'u teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da özellikle tebrik ettiği dile getiriliyor.