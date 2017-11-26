Tek hedef 3 puan

Lig'de çıkışyakalamak isteyenmaçınınardından Sivasspor'uda deplasmanda yenerekligin ilk yarısı için koyduğuhedefinebir adım daha yaklaşmak istiyor.Bordo-mavili takımdakritik deplasman öncesi sakatlığıbulunanve kart cezalısıolandışında eksikbulunmuyor. Kazanan takımıçok fazla bozmayı düşünmeyenteknik direktör'ınsadece orta sahada'nun yerine kart cezasısona eren'a formaşansı tanıyabileceği amaaynı bölgede'nında hırsıyla formayayakın olduğuöğrenildi.direktörÇalımbay,Sivasspor sınavınınçok kritik olduğunavurgu yaparak, "kalan haftalaröncesi hiçbir maçımızın diğerindendaha az önemli olduğunusöyleyemem.da çok tehlikeli bir takım.Kaliteli oyuncuları var ve busezon iyi sonuçlar elde ediyorlar.Ancak biz de bir çıkış yakaladıkve bunu sürdürmemiz gerekiyor.sonhaftalardaki performansındanmemnunum ve bu durumudaha da ileriye taşıyacağımızainanıyorum. Eğerdeplasmanından istediğimizsonucu alırsakileriye daha da iyibakabiliriz" diyekonuştu.