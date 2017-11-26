 Tek hedef 3 puan – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Tek hedef 3 puan

    Tek hedef 3 puan

    Geçen hafta Osmanlıspor engelini kayıpsız geçen bordo-mavililer bu kez de Demir Grup Sivasspor’u deplasmanda mağlup ederek 6’da 6 hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor

    Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Trabzonspor, Osmanlıspor maçının ardından Sivasspor'u da deplasmanda yenerek ligin ilk yarısı için koyduğu 6 maçta 18 puanlık hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bordo-mavili takımda kritik deplasman öncesi sakatlığı bulunan Sosa ve kart cezalısı olan Olcay dışında eksik bulunmuyor. Kazanan takımı çok fazla bozmayı düşünmeyen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sadece orta sahada Bero'nun yerine kart cezası sona eren Okay'a forma şansı tanıyabileceği ama aynı bölgede Kucka'nın da hırsıyla formaya yakın olduğu öğrenildi. Teknik direktör Çalımbay, Sivasspor sınavının çok kritik olduğuna vurgu yaparak, "Aslına bakılırsa kalan haftalar öncesi hiçbir maçımızın diğerinden daha az önemli olduğunu söyleyemem. Sivasspor da çok tehlikeli bir takım. Kaliteli oyuncuları var ve bu sezon iyi sonuçlar elde ediyorlar. Ancak biz de bir çıkış yakaladık ve bunu sürdürmemiz gerekiyor. Oyuncularımın son haftalardaki performansından memnunum ve bu durumu daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Eğer Sivas deplasmanından istediğimiz sonucu alırsak ileriye daha da iyi bakabiliriz" diye konuştu.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:38
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