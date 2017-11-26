 Kaptanlar karşı karşıya – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Kaptanlar karşı karşıya

    Kaptanlar karşı karşıya
    Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı takımda kaptanlık yapan Rıza Çalımbay ile Samet Aybaba karşı karşıya gelecek. 2002-04 arasında Trabzonspor'u çalıştıran Aybaba ile 2010-13 arasında Sivasspor'u çalıştıran Çalımbay, görevde bulundukları takımlar için büyük bir taktik savaşı verecekler. İki teknik adam bugüne kadar 9. kez puan mücadelesi verirken, söz konusu maçlarda 5 kez Çalımbay'ın, 3 defa da Aybaba'nın takımları galip geldi. 1 maç ise berabere bitti. Samet Aybaba, teknik direktör olarak Trabzonspor ile Süper Lig'de karşılaştığı 27 maçın sadece dördünü kazanabildi ve 15'ini kaybetti, 8 maçta ise beraberlik aldı. Aybaba, Eskişehirspor'un başında rakibiyle oynadığı son maçı 1-0 kazanmıştı. Çalımbay ise Sivasspor'a karşı farklı takımların başında çıktığı 12 maçta 3 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
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