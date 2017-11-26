 Fırtına'nın golcüleri Avrupa'nın zirvesinde! – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Fırtına'nın golcüleri Avrupa'nın zirvesinde!

    Fırtına'nın golcüleri Avrupa'nın zirvesinde!

    Bu sezon 12'si Süper Lig olmak üzere toplamda 13 maça çıkan 'un golcüleri, Avrupa'nın dev isimlerini geride bırakmayı başardı.

    Burak Yılmaz, Hugo Rodallega ve N'Doye üçlüsü, bu sezon forma giydikleri toplam bin 336 dakikada 18 gol atmayı başardı ve 74.2 dakikada bir ağları sarstı.

    Bu istatistikle ilk sırada yer alan Fırtına'yı, bin 206 dakikada 14 gol atan ve 90.5 dakikada bir topu ağlarla buluşturan İnter'in forvetleri İcardi, Eder, Karamoh üçlüsü takip etti.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:54
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