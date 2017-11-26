Fırtına'nın golcüleri Avrupa'nın zirvesinde!
Bu sezon 12'si Süper Lig olmak üzere toplamda 13 maça çıkan Trabzonspor'un golcüleri, Avrupa'nın dev isimlerini geride bırakmayı başardı.
Burak Yılmaz, Hugo Rodallega ve N'Doye üçlüsü, bu sezon forma giydikleri toplam bin 336 dakikada 18 gol atmayı başardı ve 74.2 dakikada bir ağları sarstı.
Bu istatistikle ilk sırada yer alan Fırtına'yı, bin 206 dakikada 14 gol atan ve 90.5 dakikada bir topu ağlarla buluşturan İnter'in forvetleri İcardi, Eder, Karamoh üçlüsü takip etti.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:54
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Kasten es geçti
Toplam 4
Yorum
muzo Alanya sporcuların kırmız kart ve penaltı yaptığı pozisyonlardanda bahsetsene GS düşmanı çakar
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Tek hedef 3 puan
Toplam 1
Yorum
gönderilsin kaleci Onur'un oynadığı her maç riskli. ligin en mantar kalecisi. ayaklarının üzerinde duramayan, yer tutmayı bilmeyen, hatalı çıkışlar yap
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"En son ne zaman 11'de oynadım hatırlamıyorum"
Toplam 1
Yorum
Aslan MACIN EN IYILERI YASIN-SERDAR VE ALANYASPOR KALECISI
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