 Fırtına, deplasmanda koptu! – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Fırtına, deplasmanda koptu!

    Fırtına, deplasmanda koptu!

    'in 13. hafta mücadelesinde , 'a konuk oldu. Fırtına, Burak Yılmaz ve Okay Yokuşlu'nun kaydettiği gollerle zorlu deplasmandan 2-1 galip ayrıldı. Sivasspor'un tek sayısı bordo-mavililerin eski golcüsü Muhammet Demir'den geldi.

    12. dakikada Burak Yılmaz ile öne geçen , eski futbolcusu Muhammet Demir'in 32. dakikada kaydettiği gole engel olamadı.

    1-1'den sonra iki ekip de gol aradı. Yüksek tempoda geçen maçın 83. dakikasında Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve Trabzonspor tekrar öne geçti.

    Son dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada başka gol olmayınca Fırtına, 'u 2-1 mağlup etti.

    Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 19 yaptı ve 8. sırada yükseldi. Sivasspor ise 19 puanla 9. sıraya geriledi.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:25
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