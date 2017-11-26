Fırtına, deplasmanda koptu!

12. dakikada Burak Yılmaz ile öne geçen Trabzonspor, eski futbolcusu Muhammet Demir'in 32. dakikada kaydettiği gole engel olamadı.

1-1'den sonra iki ekip de gol aradı. Yüksek tempoda geçen maçın 83. dakikasında Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve Trabzonspor tekrar öne geçti.

Son dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada başka gol olmayınca Fırtına, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 19 yaptı ve 8. sırada yükseldi. Sivasspor ise 19 puanla 9. sıraya geriledi.