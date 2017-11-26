 Burak: Yine atacağım – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Burak: Yine atacağım

    Burak: Yine atacağım
    GEÇEN hafta Osmanlıspor maçında biri penaltıdan 2 gol atan Burak Yılmaz, Sivasspor sınavı öncesi de oldukça formda. Bugüne kadar ligde Sivasspor'a karşı oynadığı 14 maçta toplam 12 gol atmayı başaran Burak, bugünkü karşılaşmayı da boş geçmeyeceğini söyledi. 32 yaşındaki forvet, "Sakatlığımı tamamen atlattım. Kendimi iyi hissediyorum. Sivasspor maçı bizim için çok önemli. Seri galibiyetler almamız gerekiyor. Sivas deplasmanında da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ben de gollerimle katkı yapmak istiyorum. Sivasspor'a yine golüm var" ifadesini kullandı.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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