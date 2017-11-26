KAZANAN takım bozulmaz terimini çok kullanırız ama bence bu doğru değil. Çünkü eğer bir futbolcu geçen hafta kötü oynadıysa sırf takım kazandı diye onda ısrar etmek zarar getirebilir. Rıza Çalımbay'ın bu anlayışının Sivasspor maçında az da olsa değişeceğini düşünüyorum. Bero'nun yerine Okay veya Kucka forma giyebilir. Trabzonspor için Sivasspor deplasmanı adeta 6 puan değerinde. Çünkü kazanırsa hem zirve yürüyüşünü sürdürecek, hem de öz güvenini daha da artıracak. İşte bu yüzden bordo-mavililerin hata yapsa lüksü hiç yok.



Mini yorum: Yunus Emre Sel