 6 puan değerinde – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    6 puan değerinde

    6 puan değerinde
    KAZANAN takım bozulmaz terimini çok kullanırız ama bence bu doğru değil. Çünkü eğer bir futbolcu geçen hafta kötü oynadıysa sırf takım kazandı diye onda ısrar etmek zarar getirebilir. Rıza Çalımbay'ın bu anlayışının Sivasspor maçında az da olsa değişeceğini düşünüyorum. Bero'nun yerine Okay veya Kucka forma giyebilir. Trabzonspor için Sivasspor deplasmanı adeta 6 puan değerinde. Çünkü kazanırsa hem zirve yürüyüşünü sürdürecek, hem de öz güvenini daha da artıracak. İşte bu yüzden bordo-mavililerin hata yapsa lüksü hiç yok.

    Mini yorum: Yunus Emre Sel
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    6 puan değerinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.