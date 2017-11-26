5 futbolcu sınırda

FIRTINA'da Sivas maçı öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncularını uyardı. Hemen her hafta cezalı veya sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle birçok futbolcusundan faydalanamayan 54 yaşındaki hocanın; Burak, Yusuf Yazıcı, Kucka, Bero ve Uğur'a daha dikkatli olmaları konusunda telkinde bulunduğu öğrenildi. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor sınavında forma giyemeyecek.