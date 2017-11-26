14.00 | Sivasspor - Trabzonspor
Geçen hafta Osmanlıspor engelini kayıpsız geçen bordo-mavililer bu kez de Demir Grup Sivasspor’u deplasmanda mağlup ederek 6’da 6 hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Trabzonspor, Osmanlıspor maçının ardından Sivasspor'u da deplasmanda yenerek ligin ilk yarısı için koyduğu 6 maçta 18 puanlık hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bordo-mavili takımda kritik deplasman öncesi sakatlığı bulunan Sosa ve kart cezalısı olan Olcay dışında eksik bulunmuyor.
İLK 11'LER
Sivasspor: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Ndinga, Rybalka, Hakan, Emre, Kone, Muhammet Demir
Trabzonspor: Onur, Uğur, Durica, E.Mas, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, Castillo, Burak, N'Doye.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:05
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Selçuk İnan vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...''
Toplam 2
Yorum
No-name Selçuk aynı ihtarı Audi'ye de çektin mi :)
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Gönlüm G.Saray’da
Toplam 4
Yorum
Yaşar ersoyu Bu oyuncu için her türlü fedakarlık yapılmalı.Kalitesi belli,ihtiyaç ortada.
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''Galibiyeti biz kaçırdık''
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ bu ademde tam bir beşiktaş düşmanı adam ne zaman karşılaşsa illa bir sözü var :) adamı sanki tekme tokat kovdular kulüpten...
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