 14.00 | Sivasspor - Trabzonspor – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    14.00 | Sivasspor -

    14.00 | Sivasspor - <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>

    Geçen hafta Osmanlıspor engelini kayıpsız geçen bordo-mavililer bu kez de ’u deplasmanda mağlup ederek 6’da 6 hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

    Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen , Osmanlıspor maçının ardından Sivasspor'u da deplasmanda yenerek ligin ilk yarısı için koyduğu 6 maçta 18 puanlık hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bordo-mavili takımda kritik deplasman öncesi sakatlığı bulunan Sosa ve kart cezalısı olan Olcay dışında eksik bulunmuyor.

    İLK 11'LER

    Sivasspor:     Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Ndinga, Rybalka, Hakan, Emre, Kone, Muhammet Demir

    Trabzonspor: Onur, Uğur, Durica, E.Mas, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, Castillo, Burak, N'Doye.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:05
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