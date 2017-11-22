Yusuf için rekor teklif!
Karadeniz ekibinin süper yıldızı Yusuf Yazıcı’nın peşini dev kulüpler bırakmıyor. Monaco da her geçen hafta performansını artıran 20 yaşındaki orta saha için Türk futbol tarihinin en pahalı teklifiyle gelmeye hazırlanıyor
RESMİ TEKLİF YOK
Cengiz Ünder'in Roma'ya transfer olduğu 15 milyon euro'dan bir milyon euro daha fazlasını yanı 16 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilen Monaco'nun teklifinin resmileşmesi durumunda yönetim değerlendirme yapacak. Trabzonsporlu yöneticiler, şu an için Yusuf için resmi teklif gelmediğini yineleyerek, "Sadece bazı kulüplerin ilgisi var" dediler.
Yunus Emre SEL
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:18
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Toplam 9
Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
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