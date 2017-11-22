Yusuf için rekor teklif!

'nın altyapısının son dönemde çıkarttığı önemli oyuncular arasında yer alan'yı birçok dev takım takip ediyor.vegibi kulüplerin bir süredir takip ettiği oyuncu için Fransız kulübüdaha önce menajerler aracılığıyla ilgilendiğini kulübe iletmişti. Bu kez diğer kulüplerin de devrede olduğunu öğrenentemsilcisi elini çabuk tutarak 20 yaşındaki orta saha içinfutbol tarihinin en yüksek rakamını vermeyi gözden çıkarttı.'in Roma'ya transfer olduğu 15 milyon euro'dan bir milyon euro daha fazlasını yanı'yu gözden çıkardığı belirtilen'nun teklifinin resmileşmesi durumunda yönetim değerlendirme yapacak.yöneticiler, şu an içiniçin resmi teklif gelmediğini yineleyerek, "Sadece bazı kulüplerin ilgisi var" dediler.