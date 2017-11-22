 Yusuf için rekor teklif! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Yusuf için rekor teklif!

    Yusuf için rekor teklif!

    Karadeniz ekibinin süper yıldızı Yusuf Yazıcı’nın peşini dev kulüpler bırakmıyor. Monaco da her geçen hafta performansını artıran 20 yaşındaki orta saha için Türk futbol tarihinin en pahalı teklifiyle gelmeye hazırlanıyor

    FIRTINA 'nın altyapısının son dönemde çıkarttığı önemli oyuncular arasında yer alan Yusuf Yazıcı'yı birçok dev takım takip ediyor. Lyon, Dortmund, Sevilla ve Manchester United gibi kulüplerin bir süredir takip ettiği oyuncu için Fransız kulübü Monaco daha önce menajerler aracılığıyla ilgilendiğini kulübe iletmişti. Bu kez diğer kulüplerin de devrede olduğunu öğrenen Fransız temsilcisi elini çabuk tutarak 20 yaşındaki orta saha için Türk futbol tarihinin en yüksek rakamını vermeyi gözden çıkarttı.

    RESMİ TEKLİF YOK
    Cengiz Ünder'in Roma'ya transfer olduğu 15 milyon euro'dan bir milyon euro daha fazlasını yanı 16 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilen Monaco'nun teklifinin resmileşmesi durumunda yönetim değerlendirme yapacak. Trabzonsporlu yöneticiler, şu an için Yusuf için resmi teklif gelmediğini yineleyerek, "Sadece bazı kulüplerin ilgisi var" dediler.

    Yunus Emre SEL
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yusuf için rekor teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.