Yeni görev dağılımı

BORDO-mavili yönetim kurulu, dün akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde görev dağılımı gerçekleştirdi. Yapılan toplantı sonrasında genel sayman İsmail Yüksek, yönetim kurulu üyeleri Ali Rıza Egemen ve Gökhan Saral, başkan yardımcılığına getirildi. Genel sayman yardımcısı Okan Alemdaroğlu da genel sayman oldu.