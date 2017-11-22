Yazıcı’nın vefası

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, geldiği yeri unutmuyor. Bu sezon Süper Lig'de 12 maçta forma giyen ve 2 gol atıp, 2 de asist yapan 20 yaşındaki futbolcu mezun olduğu 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ni sık sık ziyaret ederek okulun ihtiyaçlarının bir bölümü karşıladı. Yusuf, geldiği yeri unutmayacağını belirterek, "Bu okulun, öğretmenlerin üzerimde çok emeği var. Elimden geldiğince bunu ödemek istiyorum" dedi. Bu arada Yazıcı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nin Fatih Lisesi ile yaptığı hentbol maçını izledi. Genç oyuncu, 18-12 galip gelen 15 Temmuz Şehitler Lisesi Hentbol Takımı ile fotoğraf çektirdi