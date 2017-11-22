 Süper lig yeni başlıyor: Gözler zirvede – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Süper lig yeni başlıyor: Gözler zirvede

    Süper lig yeni başlıyor: Gözler zirvede
    Süper Lig'de tüm dengeler değişti ve gözler ilk yarıda kalan 5 maça çevrildi. Ligde sıkıntılı günler geçiren ve zirve yarışında geride kalan Trabzonspor, son 3 haftada aldığı 7 puan ve rakiplerinin puan kaybetmesiyle birlikte zirve adına tekrar umutlandı. Lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde olsa da 22 puanla 3. ve 4. sırayı paylaşan Beşiktaş ve Kayserispor'la arasında 6 puan bulunan bordo-mavililer, kalan 5 haftada kazanarak ilk devreyi üst sıralarda tamamlayıp, 2. devrede yarışa ortak olmanın planlarını yapıyor.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:03
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