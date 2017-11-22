Sosa şoku!

Fırtına’nın 10 numarası Jose Sosa’nın Osmanlıspor maçında sakatlandığı, en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi

SEZON başında Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Jose Sosa'nın, Osmanlıspor karşılaşmasında sakatlandığı açıklandı. Bordo-mavili ekibin doktoru Barış Kurtgöz yaptığı açıklamada, Arjantinli 10 numaranın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi. Önceki gün çekilen MR sonucunda Sosa'nın sağ alt adalesinde yırtık tespit edildiğini belirten Dr. Kurtgöz, "Sosa maçın son 10-15 dakikasında ağrılarının olmasına rağmen oyuna devam etmiş. MR'ını çektik ve sağ alt adalede (sağ gastroknemius kasında grade 2) 2'nci derece yırtık tespit ettik. Sağlık ekibi olarak tedavisine başladık. Oyuncumuz 2 ile 3 hafta sonra tekrar takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır" ifadelerini kullandı.