 Sosa şoku! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Sosa şoku!

    Sosa şoku!

    Fırtına’nın 10 numarası Jose Sosa’nın Osmanlıspor maçında sakatlandığı, en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi

    SEZON başında Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Jose Sosa'nın, Osmanlıspor karşılaşmasında sakatlandığı açıklandı. Bordo-mavili ekibin doktoru Barış Kurtgöz yaptığı açıklamada, Arjantinli 10 numaranın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi. Önceki gün çekilen MR sonucunda Sosa'nın sağ alt adalesinde yırtık tespit edildiğini belirten Dr. Kurtgöz, "Sosa maçın son 10-15 dakikasında ağrılarının olmasına rağmen oyuna devam etmiş. MR'ını çektik ve sağ alt adalede (sağ gastroknemius kasında grade 2) 2'nci derece yırtık tespit ettik. Sağlık ekibi olarak tedavisine başladık. Oyuncumuz 2 ile 3 hafta sonra tekrar takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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