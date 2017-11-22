Sakatlık kabusu

KARADENİZ ekibinde 2017-18 sezonunda oyuncuların yaşadığı sakatlıklar moral bozukluğuna neden oluyor. Son oynanan Osmanlıspor maçında Sosa'nın sakatlanmasıyla birlikte bordomavili takımda bu sezon 9 farklı isim çeşitli sürelerde sahalardan uzak kaldı. Trabzonspor'da bu sezon Burak, Castillo, Onur, Durica, Kucka, Onazi, Abdülkadir ve Mustafa Akbaş gibi ilk 11'de görev yapan oyuncular da sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı