Medical Park’ta ‘yedi gol’ kabusu

FIRTINA 'nın bu sezon kendi evinde oynadığı üç maçta 7 gol oldu. Bunlardan birinde Alanyaspor'a 3-0'dan 4-3 mağlup olan bordo- mavililer, diğerinde ise Akhisarspor'a 6-1 kaybetti. Son olarak geçen hafta Osmanlıspor'dan üç gol yiyen Trabzonspor, bu kez ise sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Gol yeme sorununa bir çözüm arayan Rıza Çalımbay, savunma oyuncularını ciddi şekilde uyardı