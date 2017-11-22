 Medical Park’ta ‘yedi gol’ kabusu – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Medical Park’ta ‘yedi gol’ kabusu

    Medical Park’ta ‘yedi gol’ kabusu
    FIRTINA 'nın bu sezon kendi evinde oynadığı üç maçta 7 gol oldu. Bunlardan birinde Alanyaspor'a 3-0'dan 4-3 mağlup olan bordo- mavililer, diğerinde ise Akhisarspor'a 6-1 kaybetti. Son olarak geçen hafta Osmanlıspor'dan üç gol yiyen Trabzonspor, bu kez ise sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Gol yeme sorununa bir çözüm arayan Rıza Çalımbay, savunma oyuncularını ciddi şekilde uyardı
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:19
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