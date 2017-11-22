 Bongonda’ya pasta – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Bongonda’ya pasta

    Bongonda’ya pasta
    Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan bir grup bahriyeli asker de antrenman öncesi futbolcularla fotoğraf çekilerek tatlı ikramında bulundu. Bu arada idmanın ardından 23 yaşına giren Theo Bongonda'ya doğum günü sürprizi yapıldı. Bu jestle mutlu olduğu gözlenen Belçikalı sağ kanat pastasından takım arkadaşlarına dağıttı. Bongonda, Trabzonspor ile ilgili paylaşımlarını silmişti
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:17
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