 Bir golcü daha lazım – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Bir golcü daha lazım

    Bir golcü daha lazım
    Rıza Çalımbay, Burak ve N'Doye'u birlikte sahaya sürerek takımın ofansif yönünü artırmayı ve yeni gol ayakları üretmeyi hedefliyor. Çalımbay, gol atmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Bizim takıma baktığınız zaman Burak Yılmaz golcü, atarsa Yusuf golcü. Rodallega ve N'Doye atıyor. Onun için Burak'ın yanına bir golcü daha lazımdı. Bu kanat olur, forvet arkası olur. Bu lazımdı ve ben de Osmanlıspor maçında böyle düşündüm. Biz pozisyona gireriz, önemli olan bunları değerlendirmek. Diğer arkadaşlarımızın da Burak'a katılması lazım gol açısından. Yoksa sıkıntı yaşarız" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:21
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