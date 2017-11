3 Silahşorlar

Geçen sezon 34 maçta toplam 11 kez rakip fileleri sarsan Trabzonspor’un 3 santrforu bu dönem ise daha 12 haftada 14 gol buldu. Burak Yılmaz, takımın en skorer ismi oldu

Süper Lig'de ilk 12 haftada 23 gol atan Trabzonspor, santrfor mevkiinde görev yapan oyunculardan bu yıl daha çok verim alıyor. Bordo-mavili takımda Suk, Muhammet Demir, N'Doye, Sheidaev ve Rodallega'nın görev yaptığı geçen sezon, santrfor oyuncuları 34 hafta boyunca 11 gol atarken, bu sezon ise 12 haftada 14 gol sayısına ulaştı. Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk gol kaydedemeden bordomavili takımdan ayrılırken, N'Doye 27 lig maçında 5, Rodallega da 15 maçta 6 gol kaydetti. Bu sezon eski takımı Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz forma giydiği 9 lig maçında 9 gol attı. Sakatlığı nedeniyle toplam 726 dakika görev yapan Burak; Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor maçlarında 2'şer, Fenerbahçe derbisinde de 1 gol atarak 12 haftada takımının en golcü oyuncusu oldu.



SOLLAYIP GEÇTİLER

Rodallega ise 8 lig maçında 192 dakika sahada kalırken rakip filelere 3 gol bıraktı. Rodallega, Göztepe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında 1'er gol kaydetti. Burak, Rodallega'dan sonra forma giyme şansı yakalayan N'Doye ise 5 maçta 337 dakika sahada kalırken 2 gol attı. Bordomavili futbolcu, 2 golü ilk 11'de sahaya çıktığı Galatasaray ve Osmanlıspor maçlarında attı. Böylelikle Burak, Rodallega ve N'Doye'dan oluşan forvet oyuncuları, 12 haftada 14 kez rakip fileleri havalandırarak geçen sezonki gol katkısını şimdiden geçmiş oldu.



İŞİN SIRRI REKABET

TRABZONSPOR'un bu sezonki forvet hattının kalitesi tartışılmaz. Hatta hangisinin oynayacağı konusunda teknik heyetin tatlı bir sıkıntı yaşadığı da aşikar. Burak, Rodallega'ya, Rodallega ise N'Doye'a formasını kaptırmamak için oynadığı her maçta fileleri havalandırmak istiyor ve bunu yapıyor. Bu da gösteriyor ki kadro kaliten iyi olunca, sonuç geliyor. Ben forvet oyuncuları arasındaki rekabetin daha da artacağını ve bunun da gol ortalamasına olumlu yönde katkı yapacağını düşünüyorum.



Mini yorum: Yunus Emre Sel