3 Silahşorlar
Geçen sezon 34 maçta toplam 11 kez rakip fileleri sarsan Trabzonspor’un 3 santrforu bu dönem ise daha 12 haftada 14 gol buldu. Burak Yılmaz, takımın en skorer ismi oldu
SOLLAYIP GEÇTİLER
Rodallega ise 8 lig maçında 192 dakika sahada kalırken rakip filelere 3 gol bıraktı. Rodallega, Göztepe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında 1'er gol kaydetti. Burak, Rodallega'dan sonra forma giyme şansı yakalayan N'Doye ise 5 maçta 337 dakika sahada kalırken 2 gol attı. Bordomavili futbolcu, 2 golü ilk 11'de sahaya çıktığı Galatasaray ve Osmanlıspor maçlarında attı. Böylelikle Burak, Rodallega ve N'Doye'dan oluşan forvet oyuncuları, 12 haftada 14 kez rakip fileleri havalandırarak geçen sezonki gol katkısını şimdiden geçmiş oldu.
İŞİN SIRRI REKABET
TRABZONSPOR'un bu sezonki forvet hattının kalitesi tartışılmaz. Hatta hangisinin oynayacağı konusunda teknik heyetin tatlı bir sıkıntı yaşadığı da aşikar. Burak, Rodallega'ya, Rodallega ise N'Doye'a formasını kaptırmamak için oynadığı her maçta fileleri havalandırmak istiyor ve bunu yapıyor. Bu da gösteriyor ki kadro kaliten iyi olunca, sonuç geliyor. Ben forvet oyuncuları arasındaki rekabetin daha da artacağını ve bunun da gol ortalamasına olumlu yönde katkı yapacağını düşünüyorum.
Mini yorum: Yunus Emre Sel
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:02
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 9
Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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Fenerbahçeli futbolcudan Porto'ya destek
Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
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