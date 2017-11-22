26 hafta sonra 3 golün üzerine çıktı
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
-
Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 9
Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
-
Fenerbahçeli futbolcudan Porto'ya destek
Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
-
Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
26 hafta sonra 3 golün üzerine çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.