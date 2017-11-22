26 hafta sonra 3 golün üzerine çıktı

FIRTINA, 29 Ocak 2017'de 2016-17 sezonunun 19'uncu haftasında 4-0 kazandığı Gaziantepspor maçının ardından Süper Lig'de rakip filelere 4 gol gönderdi. 12'nci hafta mücadelesinde sahasında Osmanlıspor'u 4-3 mağlup eden bordo-mavili takım, bu maçtan önce bu sezon rakip filelere en çok golü 4'üncü haftada 3-1 kazandığı Gençlerbirliği ile 6'ncı haftada 4-3 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçlarında göndermişti