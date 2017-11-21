Trabzonspor'da şok sakatlık!
Trabzonspor'da sağ alt adalesinde 2. derecede yırtık tespit edilen Sosa 2 ile 3 hafta arası forma giyemeyecek...
Bordo mavili kulüp Sosa'nın sakatlığı ile ilgili resmi siteden açıklamada bulundu.
İşte kulüp doktorunun açıklamaları;
Oyuncumuz Jose Sosa, Pazar günü oynanan Osmanlıspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağlık ekibimize ağrılarının olduğunu belirtmiş ve dün çekilen MR sonucunda sağ alt adalesinde yırtık tespit edilmiştir.
Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzla ilgili Kulüp Doktorumuz Barış Kurtgöz yaptığı açıklamada "Sosa maçın son 10-15 dakikasında ağrılarının olmasına rağmen oyuna devam etmiş, maç sonrası soyunma odasında ağrı şikayeti üzerine tedavisine hemen başlandı. Ağrılarının artması sonrası dün MR'ını çektik ve sağ alt adalede (sağ gastroknemius kasında grade 2) 2. derece yırtık tespit ettik. Sağlık ekibi olarak tedavisine başladık. Oyuncumuz 2 ila 3 hafta sonra tekrar takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:08
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Aslan mağlubiyete rağmen lider
Toplam 4
Yorum
gecmis olsun gs bundan sonra dagilir gider kolay kolay toparlayamaz büyük hezimet oldu, rakibinden 5 yiyene de sampiyonluk yakismaz zaten
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Çeyrek final oynarız
Toplam 13
Yorum
hahahhahaha cok komıksin guruba bak bi
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Çeyrek final oynarız
Toplam 13
Yorum
aziz yıldırım en büyük basarılar porto aboubakar brahimi telles fenerbahce taraftarı arkanda her zaman unutma bunu
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