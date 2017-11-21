Trabzonspor'da şok sakatlık!

Trabzonspor'da sağ alt adalesinde 2. derecede yırtık tespit edilen Sosa 2 ile 3 hafta arası forma giyemeyecek...

Trabzonspor'un sezon başında Milan'dan transfer ettiği ve bekleneni alamadığı Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın sağ alt adalesinde 2. derecede yırtık tespit edildiği ve 2 ile 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



Bordo mavili kulüp Sosa'nın sakatlığı ile ilgili resmi siteden açıklamada bulundu.



İşte kulüp doktorunun açıklamaları;

Oyuncumuz Jose Sosa, Pazar günü oynanan Osmanlıspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağlık ekibimize ağrılarının olduğunu belirtmiş ve dün çekilen MR sonucunda sağ alt adalesinde yırtık tespit edilmiştir.



Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzla ilgili Kulüp Doktorumuz Barış Kurtgöz yaptığı açıklamada "Sosa maçın son 10-15 dakikasında ağrılarının olmasına rağmen oyuna devam etmiş, maç sonrası soyunma odasında ağrı şikayeti üzerine tedavisine hemen başlandı. Ağrılarının artması sonrası dün MR'ını çektik ve sağ alt adalede (sağ gastroknemius kasında grade 2) 2. derece yırtık tespit ettik. Sağlık ekibi olarak tedavisine başladık. Oyuncumuz 2 ila 3 hafta sonra tekrar takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır" ifadelerini kullandı.