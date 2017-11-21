Tahtını geri alacak
Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli golcü olan Burak Yılmaz, Süper Lig’de sırasıyla Trabzonspor ve Galatasaray formaları altında gol krallığı sevinci yaşadı. 32 yaşındaki forvet, bordo-mavili takımda 33, Cimbom’da ise 24 golle gol krallığını elde etti. Burak, son 4 sezondur yabancı oyuncuların kral olduğu Süper Lig’de, tahtını yeniden geri almayı planlıyor
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:32
-
"İntiharı düşündüm"
Toplam 7
Yorum
fbli Bir fanatik FB li olarak söylüyorum bunu Vanpersie senin kılın edemez adamsın be.
-
Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 22
Yorum
Ahmet 54 Ayhan Akman ile ugrasmayin adam gibi adamdir gorevinfen terfi etmelidir direkt takimin basina gecmesi gereken kisi Ayhan Akman dir.
-
Cenk Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"
Toplam 17
Yorum
aykut kocaman aykut kocaman fark suni diyince demekki bildiği bişe var diyip çamur atmayı biliyorsun..ligi burda bitireceğiz derken bildiğin bişeymi var.!
Tahtını geri alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.