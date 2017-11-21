 Tahtını geri alacak – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Tahtını geri alacak

    Tahtını geri alacak

    Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli golcü olan Burak Yılmaz, Süper Lig’de sırasıyla Trabzonspor ve Galatasaray formaları altında gol krallığı sevinci yaşadı. 32 yaşındaki forvet, bordo-mavili takımda 33, Cimbom’da ise 24 golle gol krallığını elde etti. Burak, son 4 sezondur yabancı oyuncuların kral olduğu Süper Lig’de, tahtını yeniden geri almayı planlıyor

    Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli golcü olan Burak Yılmaz, Süper Lig'de sırasıyla Trabzonspor ve Galatasaray formaları altında gol krallığı sevinci yaşadı. 32 yaşındaki forvet, bordo-mavili takımda 33, Cimbom'da ise 24 golle gol krallığını elde etti. Burak, son 4 sezondur yabancı oyuncuların kral olduğu Süper Lig'de, tahtını yeniden geri almayı planlıyor
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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