 Rizespor’a ziyaret – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Rizespor’a ziyaret

    Rizespor’a ziyaret
    TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, Çaykur Rizespor'u ziyaret etti. Çalımbay, Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetici Yılmaz Zehiroğlu ile Mehmet Cengiz Tesisleri'nde uzun süre sohbet etti. Daha önce yeşil-mavili ekipte 3 kez göreve gelen Çalımbay, Rize'de iyi ilişkilerinin olduğunu ve dostlukların devam ettiğini, bu nedenle Rize'ye sürekli gelip gittiğini ifade etti. Yardımcı da Çalımbay'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu, hatırlanmanın güzel olduğunu belirtti. Geçen sezon Süper Lig'e son haftada oynanan maçlar sonucunda veda edilmesinin hatırlatılması üzerine Yardımcı, yaşananlarla kendilerinin ve Çalımbay'ın ilgisinin olmadığını kaydetti.

    TRABZON BİZİM KOMŞUMUZ
    Yardımcı, yaşananların gündemlerinden düştüğünü anlatarak, "Biz işimize bakıyoruz. Trabzon bizim komşumuz, ilişkilerimiz inşallah iyi olur. Benim için sıkıntı yok. Gerçekler ortada. Çok konuşmanın anlamı yok. Konuşup neyi halledeceğiz. En iyisi konuşmadan zamana yaymak. Rıza hoca bizim için çok değerli" dedi.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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