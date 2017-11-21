 Rıza Çalımbay farkı – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Rıza Çalımbay farkı

    Rıza Çalımbay farkı
    Teknik direktör Rıza Çalımbay, geldiği andan itibaren takımın üzerindeki farkını hissettirmeye başladı. Trabzonspor'da Osmanlıspor maçı öncesi ligin ilk yarısının bitimine 6 hafta kala 18 puan hedefi koyulmuştu. Başkent ekibini 4-3 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan bordomavililer üst sıralardaki takımların puan kayıpları yaşaması ile aradaki farkı az da olsa azaltmayı başardı. Göreve başladığı anda G.Saray ile 13 olan puan farkını 3 hafta sonunda 10'a düşüren Çalımbay'ın amacı, devre arasına kadar kayıpsız gitmek. Çalımbay'lı Fırtına 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 1 kez de kaybetti.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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