Rıza Çalımbay farkı

Teknik direktör Rıza Çalımbay, geldiği andan itibaren takımın üzerindeki farkını hissettirmeye başladı. Trabzonspor'da Osmanlıspor maçı öncesi ligin ilk yarısının bitimine 6 hafta kala 18 puan hedefi koyulmuştu. Başkent ekibini 4-3 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan bordomavililer üst sıralardaki takımların puan kayıpları yaşaması ile aradaki farkı az da olsa azaltmayı başardı. Göreve başladığı anda G.Saray ile 13 olan puan farkını 3 hafta sonunda 10'a düşüren Çalımbay'ın amacı, devre arasına kadar kayıpsız gitmek. Çalımbay'lı Fırtına 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 1 kez de kaybetti.