Rekorların adamı

sakatlık nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalan, iki golle geri döndü. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendiren ve eksiklerini gideren tecrübeli golcü, "" şeklinde açıklama yapsa da krallık yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle üç lig maçında forma giyememesine rağmen 9 gole ulaşan 32 yaşındaki forvet, Galatasaraylı(12), Göztepe'den'in (11) ardından krallık yarışında üçüncü sırayı Alanyasporluile paylaşıyor. Gol krallığı yarışında ilk 5 içerisinde yer alan tekolan Burak, formunu her geçen hafta artıracağını söyledi. Burak,elde ettiği 16 puanın 8'ine imza attı.'a konuşan golcü oyuncu, "Sakatlığım ciddi sorunlar çıkartmadığı sürece takımım için elimden geleni yapacağım.Sezona kötü başladık ama devre arasına kadar her şeyi tersine çevirebileceğimize inanıyoruz. En azından zirve takibini sürdürüp ikinci yarıya iddialı girme düşüncemiz var.için elimden geleni yapıyorum. Zaman zaman ağrılarım oluyor ama bu forma için daha iyisini yapmak zorundayım" dedi.tarihinde ilk 12 haftada en çok gol atan oyuncusu olan, 2010-11 sezonunda toplamda 13 gol atmıştı.bu kez de 9 gol atarak son 7 sezonun en iyi skorer başlangıcını yapmayı başardı.BURAK Yılmaz'ın dönüşü türlü tartışmalara sebep olsa da herkesin kafasında onunla ilgili son ve net yargı şuydu: 'bazı gidenlerle kesinlikle aynı kefeye konmayacak kadar kıymetli idi.' Kazandırdıkları, eylemleri, söylemleri ile farkını ortaya koyduğu için;da ilk ve özel davetlilerinden oldu. Yaşı (32) ve ücreti konusunda hepimizin ortak tereddütleri;' yorumlarıyla tamamlanıyordu aynı zamanda. Yanıltmadı Burak.rağmen, muhteşem gollere imza attı... Burak, takıma duyduğu aidiyetle de formasının hakkınıveren o eski profiline vakit kaybetmeden bürünmüş oldu.