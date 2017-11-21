 Rekorların adamı – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Rekorların adamı

    Rekorların adamı

    “Gol krallığı için iddiam yok çünkü sakatlığım var” diyen 32 yaşındaki forvet iyileştikten sonra ilk maçında şov yaptı. Osmanlıspor filelerini 2 kez sarsan Burak 9 gole ulaştı ve Gomis ve Jahovic’i takibini sürdürdü

    Yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalan Burak Yılmaz, iki golle geri döndü. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendiren ve eksiklerini gideren tecrübeli golcü, "Gol krallığı için bir iddiam yok, çünkü sakatlığım nedeniyle her maç oynamayabilirim" şeklinde açıklama yapsa da krallık yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle üç lig maçında forma giyememesine rağmen 9 gole ulaşan 32 yaşındaki forvet, Galatasaraylı Gomis (12), Göztepe'den Jahovic'in (11) ardından krallık yarışında üçüncü sırayı Alanyasporlu Love ile paylaşıyor. Gol krallığı yarışında ilk 5 içerisinde yer alan tek Türk olan Burak, formunu her geçen hafta artıracağını söyledi. Burak, bordomavililerin elde ettiği 16 puanın 8'ine imza attı.

    KUPA KAZANMAK İSTİYORUM
    FOTOMAÇ'a konuşan golcü oyuncu, "Sakatlığım ciddi sorunlar çıkartmadığı sürece takımım için elimden geleni yapacağım. Buraya gelirken hayalim kupa kaldırmaktı. Sezona kötü başladık ama devre arasına kadar her şeyi tersine çevirebileceğimize inanıyoruz. En azından zirve takibini sürdürüp ikinci yarıya iddialı girme düşüncemiz var. Kendimi daha hazır duruma getirmek için elimden geleni yapıyorum. Zaman zaman ağrılarım oluyor ama bu forma için daha iyisini yapmak zorundayım" dedi. Trabzonspor tarihinde ilk 12 haftada en çok gol atan oyuncusu olan 32 yaşındaki forvet, 2010-11 sezonunda toplamda 13 gol atmıştı. Burak bu kez de 9 gol atarak son 7 sezonun en iyi skorer başlangıcını yapmayı başardı.
    Yunus Emre SEL


    Eski profiline döndü
    BURAK Yılmaz'ın dönüşü türlü tartışmalara sebep olsa da herkesin kafasında onunla ilgili son ve net yargı şuydu: 'Burak bazı gidenlerle kesinlikle aynı kefeye konmayacak kadar kıymetli idi.' Kazandırdıkları, eylemleri, söylemleri ile farkını ortaya koyduğu için; muhteşem bir açılışa sahne olan yeni stadyumun da ilk ve özel davetlilerinden oldu. Yaşı (32) ve ücreti konusunda hepimizin ortak tereddütleri; 'aldığı ücreti fazlasıyla çıkarır' yorumlarıyla tamamlanıyordu aynı zamanda. Yanıltmadı Burak. Çoğu maça sakat sakat çıkmasına rağmen, muhteşem gollere imza attı... Burak, takıma duyduğu aidiyetle de formasının hakkını layıkıyla veren o eski profiline vakit kaybetmeden bürünmüş oldu.

    Mini yorum: Olcay Çakır
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:44
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