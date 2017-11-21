Rekorların adamı
“Gol krallığı için iddiam yok çünkü sakatlığım var” diyen 32 yaşındaki forvet iyileştikten sonra ilk maçında şov yaptı. Osmanlıspor filelerini 2 kez sarsan Burak 9 gole ulaştı ve Gomis ve Jahovic’i takibini sürdürdü
KUPA KAZANMAK İSTİYORUM
FOTOMAÇ'a konuşan golcü oyuncu, "Sakatlığım ciddi sorunlar çıkartmadığı sürece takımım için elimden geleni yapacağım. Buraya gelirken hayalim kupa kaldırmaktı. Sezona kötü başladık ama devre arasına kadar her şeyi tersine çevirebileceğimize inanıyoruz. En azından zirve takibini sürdürüp ikinci yarıya iddialı girme düşüncemiz var. Kendimi daha hazır duruma getirmek için elimden geleni yapıyorum. Zaman zaman ağrılarım oluyor ama bu forma için daha iyisini yapmak zorundayım" dedi. Trabzonspor tarihinde ilk 12 haftada en çok gol atan oyuncusu olan 32 yaşındaki forvet, 2010-11 sezonunda toplamda 13 gol atmıştı. Burak bu kez de 9 gol atarak son 7 sezonun en iyi skorer başlangıcını yapmayı başardı.
Yunus Emre SEL
Eski profiline döndü
BURAK Yılmaz'ın dönüşü türlü tartışmalara sebep olsa da herkesin kafasında onunla ilgili son ve net yargı şuydu: 'Burak bazı gidenlerle kesinlikle aynı kefeye konmayacak kadar kıymetli idi.' Kazandırdıkları, eylemleri, söylemleri ile farkını ortaya koyduğu için; muhteşem bir açılışa sahne olan yeni stadyumun da ilk ve özel davetlilerinden oldu. Yaşı (32) ve ücreti konusunda hepimizin ortak tereddütleri; 'aldığı ücreti fazlasıyla çıkarır' yorumlarıyla tamamlanıyordu aynı zamanda. Yanıltmadı Burak. Çoğu maça sakat sakat çıkmasına rağmen, muhteşem gollere imza attı... Burak, takıma duyduğu aidiyetle de formasının hakkını layıkıyla veren o eski profiline vakit kaybetmeden bürünmüş oldu.
Mini yorum: Olcay Çakır
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 02:44
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"İntiharı düşündüm"
Toplam 7
Yorum
fbli Bir fanatik FB li olarak söylüyorum bunu Vanpersie senin kılın edemez adamsın be.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 22
Yorum
Ahmet 54 Ayhan Akman ile ugrasmayin adam gibi adamdir gorevinfen terfi etmelidir direkt takimin basina gecmesi gereken kisi Ayhan Akman dir.
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Cenk Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"
Toplam 17
Yorum
aykut kocaman aykut kocaman fark suni diyince demekki bildiği bişe var diyip çamur atmayı biliyorsun..ligi burda bitireceğiz derken bildiğin bişeymi var.!
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