PFDK sevkleri açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig takımlarından Trabzonspor ve Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de sahasında Osmanlıspor'u konuk eden Trabzonspor'un, saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.
Ligde Gençlerbirliği'ne konuk olan Kayserispor'un da saha olaylarından dolayı disipline sevk edildiği aktarıldı.
TFF Hukuk Müşavirliği, Teleset Mobilya Akhisarspor'un forveti Paulo Henrique'nin, Beşiktaş ile oynanan maçta kural dışı hareketi, Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz'un da Trabzonspor ile oynadıkları mücadelede sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
Öte yandan TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Samsunspor ve Eskişehirspor ile Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de disiplin kuruluna gönderildi.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 18:49
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‘20 milyon euro’luk adam’
Toplam 11
Yorum
st_hal bu çocuk 18 yaşında 20 milyon ederse trabzonspordaki abdülkadir ömür 50 milyon eder heralde :)
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Lazar Markovic geri dönüyor
Toplam 10
Yorum
XXL BAŞKAN CELTA VİGODAN SİSTOYU ALIN KAÇIRMAYIN DERİM,VALBUENA SAĞA ÇEKİLEBİLİR..BİR SOL BEK VE SHAKDARDAN FRET DE ALINABİLİRSE DEYMEYİN KEYFİMİZE.
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 4
Yorum
Salih6107 Sayın Başkanım, kovun şu adamı, en az zararla kurtulun.Bunan bize fayda yok, anlayamadık mı hala.
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