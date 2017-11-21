Onazi’nin Trabzon aşkı

FIRTINA'nın 24 yaşındaki ön liberosu, Osmanlı spor maçı sonrası yaptığı paylaşımla yönetime adeta gönderme yaptı. Son günlerde takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Onazi, şu ifadeleri kullandı: "Sahalara tekrar dönmek iyi hissettiriyor. Bizleri yorulmadan destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum. İyi bir takımız ve daha iyi yerlere geleceğiz. Trabzon'da uzun süre yaşamak istiyorum."