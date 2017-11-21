 Onazi’nin Trabzon aşkı – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Onazi’nin Trabzon aşkı

    Onazi’nin Trabzon aşkı
    FIRTINA'nın 24 yaşındaki ön liberosu, Osmanlı spor maçı sonrası yaptığı paylaşımla yönetime adeta gönderme yaptı. Son günlerde takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Onazi, şu ifadeleri kullandı: "Sahalara tekrar dönmek iyi hissettiriyor. Bizleri yorulmadan destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum. İyi bir takımız ve daha iyi yerlere geleceğiz. Trabzon'da uzun süre yaşamak istiyorum."
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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