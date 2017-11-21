N’Doye baba

GELDİĞİ günden itibaren hep tartışılan isim olan Dame N'Doye, adeta bir geri dönüş yaşıyor. Takım arkadaşlarının "Baba" diye takıldığı tecrübeli oyuncu saha dışında da adeta bir lider. Teknik direktör Rıza Çalımbay onun için, "Görebileceğin en profesyonel ve sorunsuz oyuncuların başında gelebilir. Mükemmel bir insan ve karakteri süper" yorumu yaptı. Osmanlıspor maçında 1 gol atan, 1 de asist yapan 32 yaşındaki Senegalli forvet, gerek saha içi gerekse saha dışındaki görüntüsü ile hem takım arkadaşları hem de teknik heyetin en çok sevdiği isimler arasında yer alıyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle aldığı ücrette yapılan 700 bin euro'luk indirimi dahi sorunsuz kabul eden N'Doye, idmanlara çıkan altyapı oyuncularına da kucak açarak onları motive ediyor