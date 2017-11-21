Moralsiz Sosa

Geldiği günden beri bekleneni bir türlü veremeyen Sosa'nın Osmanlıspor maçında da kötü bir performans ortaya koyması bardağı taşırdı. Taraftarın ıslıkladığı Arjantinli 10 numaranın moralinin son derece bozuk olduğu ve teknik heyetin tangocuya moral vermeye çabaladığı dile getiriliyor