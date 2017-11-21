İlk adımı attık

KARADENİZ ekibinin deneyimli savunma oyuncusu Uğur Demirok, Osmanlıspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. İki kez geriye düştükleri karşılaşmada mücadeleyi asla bırakmadıklarını söyleyen 29 yaşındaki stoper, "Kararlılık ve isteğimiz bize üç puan kazandırdı. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Çok şükür. İnşallah bundan sonra devamı gelecek" diye konuştu.