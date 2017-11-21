Destek için teşekkür etti

Osmanlıspor maçında kendi kalesine iki gol atarak büyük bir talihsizlik yaşayan Pereira, kendisine moral veren herkese teşekkür etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 33 yaşındaki Portekizli sağ bek, "Önemli bir zafer elde ettik. Sonuna kadar galip geleceğimize inandık ve mücadelemizden asla vazgeçmedik. Ayrıca bana destek ve motivasyon mesajları atan herkese teşekkür ederim. 3 puan için mutluyum" dedi. Bu arada taraftarlar kendi kalesine iki gol atan Pereira'ya destek mesajları yağdırdı.