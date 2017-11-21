Colman’ın büyük özlemi

FIRTINA'nın eski orta saha oyuncusu Gustavo Colman, Trabzonspor'u unutamıyor. 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'a özlemini dile getirdi. Futbol yaşamını ülkesinde sürdüren tangocu, Trabzonspor'un Liverpool ile 2010-11 sezonunda oynadığı karşılaşmadan bir enstantane paylaşarak, "Eskiler ama eskimeyen" notunu düştü.