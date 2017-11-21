 Colman’ın büyük özlemi – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Colman’ın büyük özlemi

    Colman’ın büyük özlemi
    FIRTINA'nın eski orta saha oyuncusu Gustavo Colman, Trabzonspor'u unutamıyor. 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'a özlemini dile getirdi. Futbol yaşamını ülkesinde sürdüren tangocu, Trabzonspor'un Liverpool ile 2010-11 sezonunda oynadığı karşılaşmadan bir enstantane paylaşarak, "Eskiler ama eskimeyen" notunu düştü.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:28
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