Bongonda hepsini sildi

SEZON başında kiralık olarak alınan Bongonda, İnstagram hesabından Trabzonspor ile ilgili bütün paylaşımlarını sildi. Ligde 3 maçta 130 dakika oynayabilen Belçikalı sağ kanadın bu hareketi 'Gidiyor' yorumlarına neden oldu. Dün doğum günü olan Bongonda'yı taraftar tebrik yağmuruna tuttu.