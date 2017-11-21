 Bongonda hepsini sildi – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Bongonda hepsini sildi

    Bongonda hepsini sildi
    SEZON başında kiralık olarak alınan Bongonda, İnstagram hesabından Trabzonspor ile ilgili bütün paylaşımlarını sildi. Ligde 3 maçta 130 dakika oynayabilen Belçikalı sağ kanadın bu hareketi 'Gidiyor' yorumlarına neden oldu. Dün doğum günü olan Bongonda'yı taraftar tebrik yağmuruna tuttu.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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