 12 maç: 26 gol – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    12 maç: 26 gol

    12 maç: 26 gol
    GeçEN hafta Kayserispor maçında kalesini gole kapatarak bu sezon ilk kez bir karşılaşmada gol yemeyen Fırtına, Osmanlıspor sınavındaki görüntüsü ile adeta döküldü. 3 gol yiyen Karadeniz ekibi, 12 haftada kalesinde 26 gol görerek ligin en fazla gol yiyen üç takımından biri oldu. Çalımbay soruna çare arıyor
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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