12 maç: 26 gol

GeçEN hafta Kayserispor maçında kalesini gole kapatarak bu sezon ilk kez bir karşılaşmada gol yemeyen Fırtına, Osmanlıspor sınavındaki görüntüsü ile adeta döküldü. 3 gol yiyen Karadeniz ekibi, 12 haftada kalesinde 26 gol görerek ligin en fazla gol yiyen üç takımından biri oldu. Çalımbay soruna çare arıyor