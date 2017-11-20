"Misyonumuz Trabzonspor’a oyuncu hazırlamak"
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden 1461 Trabzon Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu, misyonlarının Trabzonspor’a oyuncu hazırlamak olduğunu söyledi.
Teknik direktör Hamdi Zıvalıoğlu, yaptığı açıklamada, kendi saha ve kendi seyircileri önünde kaybetmemeleri gereken bir maçtan mağlup ayrıldıklarını belirterek, "Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazansaydık çok güzel bir yerde olacaktık. Maçı lehimize çevirmek için futbolcularımız sahada çok özverili oynadı. Maçın skorunu değiştirmeyi çok istediler ama olmadı. Oyuncularımızı bu yürekli mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü son haftalarda kritik galibiyetler alan yine aynı oyuncu grubu. Mağlup durumdayken, sahada bir duruş sergileyerek maçın sonuna kadar müsabakayı kazanmayı istediler. Futbolda böyle şanssızlıklar olabiliyor. Moral bozacak bir durum yok. Her zaman güçlü olmamız gerekir. Konsantrasyonumuzu bozmadan yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.
"MİSYONUMUZ A TAKIMA OYUNCU HAZIRLAMAK"
Misyonlarının Trabzonspor'a oyuncu hazırlamak olduğunu aktaran Zıvalıoğlu, "Bizim buradaki misyonumuz takım karakteri oluşturmak ve buradan A takıma oyuncu hazırlamak. Bu nedenle futbolcularımızın A takıma hazırlanması noktasında çalışmalar yapmaktayız. Bununla beraber ligde hedefler noktasında asla geri adım atmayacak kulübümüz, ismine yakışır şekilde güçlü rakiplerle aynı hedef doğrultusunda her daim mücadele edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:29
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Alex'ten sonra bir ilki gerçekleştirdi
Toplam 2
Yorum
aslan büyük golcü daha cok süre almali özellikle rakip 10 ya da 9 kisi kaldiktan sonra bu sene kimse tutamaz fb yi 11 e 11 zor tabi zaman lazim
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Ayhan Akman ile yollar ayrılıyor
Toplam 4
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Galatasaraylı Galatasarayı Fatih Terim çalıştırır, yardımcılarını o belirler. G.sarayda forması giyenler tercih edilir.
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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Galatasaraylı Bizimkisi hala duruyor...
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